Şairlerden çiğdem pilavı

YOYŞED üyeleri baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemleri sökerek, çiğdem pilavı etkinliği yaptı.

Kirazlı bölgesinde kişkiş adı verilen tahta sopalar yardımıyla sökülen çiğdemler, dernek binasında pilavı pişirilerek üyelere ikram edildi.

Çiğdem sökme etkinliğinde Rıza Doğangönül adlı saz sanatçısı da çiğdem ile ilgili türküler söyledi.

Dağıtılan pilavların ardından Afrin harekatında görev alan askerler için dualar edildi, şehitler için kuran okundu.

Dernek Başkanı Salim Gülbahçe, Yozgat’ta çiğdem sökme etkinliğinin yerel bir kültürel miras olduğunu, bunu yaşatmak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını beyan etti.

Başkan Gülbahçe, geçmişte çiğdemlerin baharın müjdecisi olarak kabul edildiğini hatırlatarak “Ancak günümüzde değişen iklim şartları, çiğdemleri de şaşırtıyor. Baharı beklemeden çıkabiliyorlar” diye konuştu.

