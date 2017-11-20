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-Şairler unutmadı

SORGUN Yazarlar ve Şairler Derneği, vefat eden şair ve yazarlar ile Aşık Derdiyar’ı anma gecesi düzenledi.

-Şairler unutmadı

SORGUN Yazarlar ve Şairler Derneği, vefat eden şair ve yazarlar ile Aşık Derdiyar’ı anma gecesi düzenledi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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-Şairler unutmadı

Aslen Sivaslı olan ve uzun yıllar Sorgun’da ikamet eden, 2014 yılında hakkın rahmetine kavuşan Aşık Derdiyar ile diğer şair ve ozanlar ölüm yıl dönümünde Sorgun’da anıldı.
SOYDER’de gerçekleşen programa çok sayıda aşık, ozan, şair ve yazar katıldı. Okunan türküler ve şiirlerle başta Aşık Derdiyar olmak üzere, ahirete göçen tüm şairler ve ozanlar rahmet saygıyla yad edildi.

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