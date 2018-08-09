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Şairler renk kattı

YOZGAT’ta düzenlenen Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Yozgatlı şair ve ozanlar üç gün boyunca değişik programlar icra etti.

Şairler renk kattı

YOZGAT’ta düzenlenen Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Yozgatlı şair ve ozanlar üç gün boyunca değişik programlar icra etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Şairler renk kattı

Yozgat Belediyesi’ne ait tarihi konaklarda şairler düzenledikleri şiir programlarıyla etkinliklere destek sundu.
Yozgat'ın tanıtımı ve Türk Halk Kültürünün yaşatılması adına seçkin programlara imza atıldı. Şairlerin Konak programlarına il dışından gelen Şairler ve yazarlar da eşlik ettiler.
Hüzni Baba Konağı, Kayyumzade Konağı ve Fazlı Hafız TOKi Kültür Evinde yapılan şiir programlarına şair ve yazarlar katılım gösterdi. Şairlerin duygu yüklü şiir yorumlarına ozanlar da sazlı sözlü atışmalarıyla renk kattılar.
Konak Şiir Programlarına Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Kültür Turizm Müdürü Metin Halıcı, Belediye Kültür İşleri Müdürü Fadime Solmaz da katıldı.
Hüzni Baba Konağı'ndaki programı organize eden Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı gazeteci, şair yazar Ahmet Sargın; emeği geçen yöneticilere ve katılımcılara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. İl dışından gelen konuklara da katkı ve destekleri için teşekkür etti.

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