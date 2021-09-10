RESTORE KAMPANYASI

Yozgat’ın farklı yerleşim bölgelerinde yer alan tarihi yapılar, ören yerlerinin gün yüzüne çıkartılıp, restore ettirilerek, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik talepler bir türlü karşılık bulmuyor. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Çiğdemli Beldesi’nde yaklaşık bir asırdı ayakta kalabilmeyi başaran tarihi yapılardan, hak arasında ‘Mülazımgil Misafir Konağı’ olarak bilinen İhsan Yılmaz Evi olarak tescilli yapının restore edilmesi amacıyla kampanya başlatıldı. Belde gençleri, konağın restore edilebilmesi amacıyla Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak, binanın restore edilebilmesi için izlemeleri gereken yol hakkında bilgi alıp, belde halkıyla paylaştı. Anadolu halk mimarisinin önemli bir örneği olan konağın, beldede kalan tek tarihi yapı olduğu hatırlatıldı. İşlemeleriyle, süslemeleriyle, şerbetliğiyle, görünümüyle yaşayan bir tarih olarak dikkat çeken konağın, Osmanlı sivil mimarisinin önemli eserlerinden olduğu, yıkılmaya yüz tuttuğu da kaydedildi. Binanın restore edilmesine yönelik bürokratik çalışmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına proje ile başvuru yapılması durumunda, restorasyon maliyetinin yüzde 70’lik kısmının devlet tarafından karşılandığına vurgu yapıldı, ‘’Geri kalan bedel özel mülk olduğu için mülk sahiplerinden alınıyor. Belediye veya hayırsever insanlarımız da katkıda bulunabilir’’ denildi. Devlet desteği alınabilmesi için işlemlerin biran önce tamamlanıp, proje başvurusunun en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar yapılması gerektiği de hatırlatıldı. Konuya duyarlılık gösteren Çiğdemli Beldesi’nin gençleri, ‘’Tarihi binamızı kasabamıza kazandırabilmek için yapılacak işlemler için destek bekliyoruz. Restorasyon sonrası konağın kullanımı, öncelikle mülk sahiplerinin inisiyatifinde bulunmakta olup, kendileri kullanabilirler veya kullanım hakkını belediyeye verebilirler. Kasabamıza bir müze olarak hizmet verebilir. Halkımızın müzeye bağışlayacağı fotoğraflarla, eşyalarla ‘Çiğdemli Müzesi’ oluşturulabilir. Kasabamıza pek maddi değer katmasa da manevi olarak çok değer katacaktır. Öğrencilerimiz tarafından ziyaret edilip onlara tarih bilinci aşılayabilir. Keza okullarımız kullanabilir. Osmanlı sivil mimarisi olduğu için mimarlık, mühendislik öğrencilerimiz için faydası olabilir. Gurbette yaşayan Çiğdemlilerin ziyaret edip, anılarını tazeleyebilecekleri bir mekan olabilir. Kasabamıza estetik bir görünüm katar. Çiğdemliler için bir övünç kaynağı olabilir. Uzun lafın kısası, tarihimize sahip çıkalım. Bu güzelim sanat eserini tahta kurtlarına teslim etmeyelim’’ çağrısında bulundular. •HABER MERKEZİ•