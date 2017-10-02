-Resmen faaliyette

Bilim ve Kitap Dostları Derneği’nin Genel Kurul toplantısında kurucu başkan Ahmet Sargın, başkanlığa seçildi. Çapanoğlu Dini Hizmetler Derneği Salonu'nda yapılan genel kurula Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve dernek üyeleri katıldı.

Daha önce görev yaptığı vilayetlerde Bilim ve Kitap Dostları Derneği'nin kuruluşuna öncülük eden ve katkı sunan Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat'ta da bu derneğin kurulmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, devletin toplum yararına çalışan ve özellikle eğitim ve kültürel alanda faaliyet gösteren derneklere her türlü yardımı ve desteği sağladığını belirterek, "Sizlerde inşallah kısa sürede faaliyetlerinize başlar ve Yozgat'ta bu alandaki boşluğu doldurursunuz. Genel kurulunuzun ve faaliyetlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Derneğin yapılan genel kurulu sonucu Yozgatlı emekli öğretmen, şair-yazar Ahmet Sargın dernek başkanlığına seçildi. Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği Başkanı Ahmet Sargın, üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Ahmet Sargın, "Böyle bir derneğin kurulması için bize destek ve katkıda bulunan Vali Yardımcısı Sayın Şükrü Çakır'a, Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu'ya ve siz üyelerimize teşekkür ederim. Birinci hedefimiz bir kitap kafe oluşturmaktır. Sonrasında istişarelerimizle faaliyet sahamızı genişleteceğiz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.