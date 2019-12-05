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Prof. Dr. Zorlu gururlandırdı

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu’ya, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü etkinlikleri kapsamında madalya verildi.

Prof. Dr. Zorlu gururlandırdı

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu’ya, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü etkinlikleri kapsamında madalya verildi.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Prof. Dr. Zorlu gururlandırdı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Günü havai fişekle kutlandı, etkinlikler yapıldı. Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Milli Kütüphanede, ‘Türk Dünyasının büyük şahsiyeti’ temalı etkinlik yapıldı. Etkinliğe, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Halkı Asamblesi Başkan Yardımcısı Canseyit Tüymebayev'in yanı sıra milletvekilleri, bilim adamları ve ülkede faaliyet gösteren Türk Cumhuriyetleri Büyükelçilileri katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’ adlı Kazakça kitabının tanıtımı da yapıldı. Zorlu'ya, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve dostluğa sağladığı katkılarından dolayı Nursultan Nazarbayev'in halen başkanlığını yürüttüğü Halklar Asamblesi madalyası takdim edildi. Zorlu, kitapta bilimsel olarak Nazarbayev'in şahsında liderlik modellerinin Kazakistan'da nasıl uygulandığını anlattığını belirterek, kitapta Nazarbayev'in Türk dünyasındaki rolü, Türkiye ile olan ilişkilere bakış açısının yer aldığını söyledi. Kitapta, Türk halkının Nazarbayev'e olan ilgi ve beğenisini de anlattığını dile getiren Zorlu, "Kitabın Kazakça yayımlanmasının ikili ilişkilere mütevazı katkı olacağına inanıyorum" dedi.

Son Güncelleme: 04.12.2019 17:05
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Zorlu Gururlandırdı
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