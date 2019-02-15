Özel günler konaklarda

Genç çiftlerin söz ve nişan merasimleri gibi önemli gün ve geceler konaklarda gerçekleştiriliyor. Yozgat’ta nostalji yaşamak isteyen çiftler, özel gün ve etkinliklerini tarihi konaklarda tertip ediyor. Yozgat Belediyesi tarafından mahallelere inşa edilen konaklar hizmet vermeyi sürdürüyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle konaklar haftanın yedi günü Yozgat halkına hizmet sunuyor.