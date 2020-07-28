Özcan’dan iki kitap

YOZGAT’ta uzun süre öğretmenlik yaptıktan sonra Antalya’ya göç ederek, hem mesleğini hem de kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren hemşehrimiz Yusuf Özcan iki eserini daha okurlarıyla buluşturdu.

Şair Yusuf Özcan, ‘Çopraşık Türkmen Ağıtları’ ve ‘Kördüğüm’ adlı eserleriyle destanlarımızı şiirleriyle anlattı. Yusuf Özcan, "100 Yıllık tarihle bezeli, Sarıkamış'ta kalanlarımız ve kültürel değerdeki iç sızıları, dökülemeyen gözyaşları, kısacası uğunmalar ile okuyucularımla tekrar buluştuk’’ dedi.