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Özcan’dan iki kitap

Yaşamını Antalya’da sürdüren şair Yusuf Özcan’ın iki kitabı birden satışa sunuldu.

28 Temmuz 2020 Salı 00:15
Özcan’dan iki kitap

YOZGAT’ta uzun süre öğretmenlik yaptıktan sonra Antalya’ya göç ederek, hem mesleğini hem de kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren hemşehrimiz Yusuf Özcan iki eserini daha okurlarıyla buluşturdu.
Şair Yusuf Özcan, ‘Çopraşık Türkmen Ağıtları’ ve ‘Kördüğüm’ adlı eserleriyle destanlarımızı şiirleriyle anlattı. Yusuf Özcan,  "100 Yıllık tarihle bezeli, Sarıkamış'ta kalanlarımız ve kültürel değerdeki iç sızıları, dökülemeyen gözyaşları, kısacası uğunmalar ile okuyucularımla tekrar buluştuk’’ dedi. 

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Özcan’dan Iki Kitap
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