Ozan İlo’dan imza günü

‘Ozan İlo’ mahlasıyla şiirler yazan, ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden, Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkan Yardımcısı İlhami Erdoğan şiir kitaplarını hemşerileriyle buluşturdu. MHP Seçim İrtibat Bürosunda kitaplarını imzalayan şair, bugüne kadar 17 şiir kitabını okuyucuya sunduğunu, 1977 yılından beri şiir yazdığını belirtti. Memleketinde ilk defa imza günü yaptığını da ifade eden Erdoğan, MHP Yozgat İl Başkanlığı’na teşekkür etti. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan ise ülkücülerin yavuz özelliğinin yanı sıra, yunus özelliklerinin de bulunduğunu vurguladı. Ferhat Altan, “Kalbiyle şiirler, güzel makaleler yazan, eli kalem tutan Taş Medreseli bir ağabeyimiz olarak kendisiyle iftihar ediyoruz. Yazdığı eserlerle ülkücü hareketin genç mensuplarına ışık tutan bir değerimizdir” diye konuştu. Haber: Mustafa TEKER