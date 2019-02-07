Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102584
ALTIN
218.886
DOLAR
5.2147
STERLİN
6.7567
EURO
5.9332

Ozan İlo’dan imza günü

YOZGATLI Ülkücü Şairlerden İlhami Erdoğan, MHP Yozgat Seçim İrtibat Bürosunda imza günü düzenledi.

Ozan İlo’dan imza günü

YOZGATLI Ülkücü Şairlerden İlhami Erdoğan, MHP Yozgat Seçim İrtibat Bürosunda imza günü düzenledi.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
23 Okunma
Ozan İlo’dan imza günü

‘Ozan İlo’ mahlasıyla şiirler yazan, ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden, Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkan Yardımcısı İlhami Erdoğan şiir kitaplarını hemşerileriyle buluşturdu. MHP Seçim İrtibat Bürosunda kitaplarını imzalayan şair, bugüne kadar 17 şiir kitabını okuyucuya sunduğunu, 1977 yılından beri şiir yazdığını belirtti. Memleketinde ilk defa imza günü yaptığını da ifade eden Erdoğan, MHP Yozgat İl Başkanlığı’na teşekkür etti. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan ise ülkücülerin yavuz özelliğinin yanı sıra, yunus özelliklerinin de bulunduğunu vurguladı. Ferhat Altan, “Kalbiyle şiirler, güzel makaleler yazan, eli kalem tutan Taş Medreseli bir ağabeyimiz olarak kendisiyle iftihar ediyoruz. Yazdığı eserlerle ülkücü hareketin genç mensuplarına ışık tutan bir değerimizdir” diye konuştu. Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kitap okumak için buluştular
Kitap okumak için buluştular
Camiler restore edilecek
Camiler restore edilecek
Arslan’dan yeni eser
Arslan’dan yeni eser
Kent Müzesi Projesi hazır
Kent Müzesi Projesi hazır
Şehir, gün yüzüne çıkacak
Şehir, gün yüzüne çıkacak
Vefa Gecesinde buluştular
Vefa Gecesinde buluştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim