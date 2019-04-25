Oyunlarını sergilediler

Kurs sonu etkinliği Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yüzyılın birikimi ile oluşan kültürümüzü çocuklarımıza benimseterek, geliştirerek geleceğe taşımak hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Yazıcı, ‘’Kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan halk oyunlarımıza sahip çıkmak, yaşatmak için Halk Eğitim Merkezimizde açtığımız kurslardaki çocuklarımızın gösterileri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Her çocuk yeteneklidir, yeter ki onlara imkan ve fırsat verelim. Buz bu imkan ve fırsatı vermeye devam edeceğiz. Emek veren herkese özellikle de çocuklarımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

Okul Müdürleri, veli, öğrenci ve vatandaşların takip ettiği halk oyunları yılsonu etkinliği gösterilerinde, zengin bir kültür ziyafeti yaşatıldı. Yozgat halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, üç yıldır devam eden kurslar sonunda halkoyunları ekiplerinin çalışmalarını etkinlikle paylaştıklarını, bu yıl 15 ayrı kursun il merkezinde açılarak, geleceğin halkoyunu ekiplerinin oluşturulduğunu söyledi.