Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96142
ALTIN
241.120
DOLAR
5.8753
STERLİN
7.5956
EURO
6.5757

Oyunlarını sergilediler

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Halk Oyunları Kursları tamamlandı.

Oyunlarını sergilediler

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Halk Oyunları Kursları tamamlandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
18 Okunma
Oyunlarını sergilediler

Kurs sonu etkinliği Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yüzyılın birikimi ile oluşan kültürümüzü çocuklarımıza benimseterek, geliştirerek geleceğe taşımak hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Yazıcı, ‘’Kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan halk oyunlarımıza sahip çıkmak, yaşatmak için Halk Eğitim Merkezimizde açtığımız kurslardaki çocuklarımızın gösterileri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Her çocuk yeteneklidir, yeter ki onlara imkan ve fırsat verelim. Buz bu imkan ve fırsatı vermeye devam edeceğiz. Emek veren herkese özellikle de çocuklarımızı tebrik ediyorum’’ dedi. 
Okul Müdürleri, veli, öğrenci ve vatandaşların takip ettiği halk oyunları yılsonu etkinliği gösterilerinde, zengin bir kültür ziyafeti yaşatıldı. Yozgat halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, üç yıldır devam eden kurslar sonunda halkoyunları ekiplerinin çalışmalarını etkinlikle paylaştıklarını, bu yıl 15 ayrı kursun il merkezinde açılarak, geleceğin halkoyunu ekiplerinin oluşturulduğunu söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Liseli Müzisyenler destek bekliyor
Liseli Müzisyenler destek bekliyor
Buyurun konsere
Buyurun konsere
Bağlama Eğitimi
Bağlama Eğitimi
Koro konser verecek
Koro konser verecek
Şiir Dinletisi alkışlandı
Şiir Dinletisi alkışlandı
Kuvayi Milliye destanı alkışlandı
Kuvayi Milliye destanı alkışlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim