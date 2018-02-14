Oynayarak öğreniyorlar

Yozgat’ta değişik mesleğe sahip bayanların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa, kısa sürede erkekler de katılım göstererek, halk oyunları ekibi kuruldu.

Halk oyunları öğrenmek isteyen ekibe ise Yozgat Halk Eğitim Merkezi kapılarını açtı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta, kursiyerler mesai bitiminin ardından toplanarak Ege yöresi, Yozgat yöresi ve Adıyaman gibi Türkiye’nin değişik yörelerine ait halk oyunlarını oynayarak öğreniyor.

Kursiyerler arasında yer alan, Sevim Gözde İlbay, “Yozgat’ta sosyal aktivite yokluğundan şikayet edenler vardı. Bu düşüncede olan arkadaşlarla bir araya geldik. Mesai bitiminin ardından kursta bir araya gelerek usta öğretici eşliğinde değişik yörelerimizin halk oyunlarını öğreniyoruz. Hem kültürümüzü yaşatıyor, hem kültürümüzü öğreniyoruz. Yozgat Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Sevim Gözde İlbay, kursiyerler arasında memur, polis, öğrenci, sporcu gibi farklı mesleğe mensup kursiyerlerin bulunduğunu, yeni kursiyerleri de aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.