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-Ortaya Karışık alkışlandı

YOZGAT İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Sanat Tiyatrosu, Yozgat Valiliği Sanat Danışmanı Burak Öngel’in yazıp, yönettiği, aynı zamanda oyunda rol aldığı ‘Ortaya Karışık’ adlı tiyatro oyunu beğeniyle izlenip, alkışlandı.

-Ortaya Karışık alkışlandı

YOZGAT İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Sanat Tiyatrosu, Yozgat Valiliği Sanat Danışmanı Burak Öngel’in yazıp, yönettiği, aynı zamanda oyunda rol aldığı ‘Ortaya Karışık’ adlı tiyatro oyunu beğeniyle izlenip, alkışlandı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-Ortaya Karışık alkışlandı

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda sahnelenen oyunu Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da izledi. Vali Yurtnaç, sahneye çıkıp hem ezbere oyun oynamak, hem de oyunu hissettirebilmenin ayrı bir kabiliyet olduğunu söyledi. Yurtnaç, bu tür etkinliklerin gençlerin yetişmesinde ve toplumun olayları algılamasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yurtnaç, “Yollar, binalar, güzel hizmetler yapıyoruz ama toplumu iyi yetiştirmek kültürel ve sanatsal hayatı iyi yetiştirmekle olur. Biz Yozgat’ta bu faaliyetleri icra eden gençlerin sayısının artmasını istiyoruz. Vilayet olarak, belediye olarak, kültür müdürlüğü olarak bu gençlerin sayısının artması için gerekli desteği göstermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız da bu tür organizasyonlara katılarak kültür ve sanatımızı zenginleştireceklerdir” dedi.

Vali Yurtnaç daha sonra tiyatro oyununu hazırlayan ve sahneleyen tiyatrocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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