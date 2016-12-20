Örnek topluluk!

Medeniyet ve Kültür Topluluğu geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu “Biz Biriz” adlı gecede her kesim ve düşünceden gençleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.





Bozok Üniversitesi Medeniyet ve Kültür Topluluğu tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Biz Biriz” adlı gecede “Dolunayda Akşam Tiyatro Ekibi” sahne alarak, “Biz Biriz” isimli tiyatro oyununu sergiledi. Yaklaşık bin kişinin katılım gösterdiği programda katılımcılara Halil İbrahim Güneş tarafından ney dinletisi de gerçekleşti.





Programın açılış konuşmasını yapan Medeniyet ve Kültür Topluluğu Kulüp Başkanı Ömer Furkan Akbulut, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale ve Kut’ül-Amare’de yaşamış ecdadın torunları olduklarını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasındaki en büyük etkenin de bu ruh olduğunu belirtti. Ömer Furkan Akbulut’un konuşması salondan yoğun alkış aldı.





Medeniyet ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Recep Temel ise sosyal etkinliklerin hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, özellikle genç beyinlerin karakterlerinin oluşumunda sosyal faaliyetlerin önemli olduğunu aktardı. Recep Temel, bu değerlerin karakter haline dönüşerek, İstikbalde Türk Milleti’nin dünya çapında başarılara imza atacak hale getirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.





Tiyatro oyununda ise birlik ve beraberlik duyguları ön plana taşınırken, Hz. Adem’den 15 Temmuz’a bu toplum üzerinde ve İslam coğrafyasında oynanan oyunlar ve bölücü girişimler sahnede sergilendi. Tiyatro oyunu öğrencilerden yoğun alkış alırken, yaklaşık bin kişinin salonu doldurması da dikkat çekti.



