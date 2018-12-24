Onlar doğuştan sanatçı ama…

Bozkırın Tezenesi olarak adlandırılan Neşet Ertaş’ın 6 aylık iken gelip, yaklaşık 10 yıl yaşadığı Yozgat’ın Kırıksoku köyünde yaşayan akrabaları, mesleklerini inatla sürdürmeye çalışıyor.

Eskiden her düğünde, özel günlerde davul-zurna ve keman-cümbüş-darbuka ekiplerinin yanında, ‘Fenni Sünnetçi’ çantalarıyla boy gösteren Yozgatlı Abdallar, geçmişin özlemini duyuyor.

Doğdukları gün, çalacakları müzik aleti ile tanışıp, bu müzik aleti ile birlikte diğer müzik aletlerini de çalmayı öğrenen gençler, şu günlerde sadece davul-zurna çalarak, mesleklerini idame ettiriyor.

Fenni Sünnetçilik ve keman-cümbüş-darbukadan oluşan saz ekipleri ise artık yok.

Yozgat’ın Kırıksoku köyünde şu günlerde yaşam mücadelesi verip, evlerine ekmek götürebilmek, mesleklerini icra ettirebilmek için mücadele veren genç davul-zurnacılar, köyde 10-15 hanenin kaldığını söylüyor.

Geçimlerini, hem Yozgat’ta hem de diğer illerde düzenlenen törenleri, açılışları, temel atmaları, siyasi partilerin programlarını, maçları takip edip, davul-zurna çalarak topladıkları bahşişlerle sağlamaya çalışıyorlar.

Ramazan aylarında da gece insanları sahura kaldırıyorlar. Düğünlere de davet ediliyorlar ama fazla değil.