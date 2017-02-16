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Önce temizlenecek

16 Şubat 2017 Perşembe 05:47
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Yozgat’ta uzun bir süre vatandaşlara hizmet veren ve günümüzde harabeye dönen tarihi hamam Yozgat Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ortak projesiyle yeniden hizmete kazandırılacak.

Önce temizlenecek
Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında ‘Yanan Hamam’ veya ‘Bacanlı Hamamı’ olarak bilinen hamam, yapılacak çalışmadan önce etrafının temizlenmesi ve açılmasını bekliyor.
Uzun bir süredir kullanımda olmadığı için atıl ve metruk kalan hamama sonraki yıllarda inşa edilmiş olan ek bina geçtiğimiz yıllarda çürük olduğu için yıkılmıştı.
Hamamın tarihi yapısı bugün molozlar ve ören yapılar arasında ayakta durmaya çalışıyor.
Yozgat Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün hamam ile ilgili ortak bir proje yürüttüğü öğrenilirken, proje üzerinde çalışmaların sürdüğü ve tarihi yapının yeniden Yozgat’a kazandırılacağı bildirildi.
Hamamın restorasyonun ardından hangi amaç ve işlevle kullanılacağının ise henüz netleşmediği de belirtildi.
Haber:Mustafa TEKER

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