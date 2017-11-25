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Önce düşün, sonra gül biraz

Önce düşün, sonra gül biraz...

Önce düşün, sonra gül biraz

Önce düşün, sonra gül biraz...

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
7 Okunma
Önce düşün, sonra gül biraz

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