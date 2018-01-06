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Önce düşün, Gül Biraz

Önce düşün, gül biraz...

Önce düşün, Gül Biraz

Önce düşün, gül biraz...

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
59 Okunma
Önce düşün, Gül Biraz


 


Yavaşla

Temel bir gün arabaya binmiş, uzunca bir yola çıkmış. 
Tam varacağı yere 2 saatlik yolu kalmış sağda bir levha görmüş : “Yavaşla 80 km” Temel hemen hızını 80 km’ ye düşürmüş. Biraz daha ilerlemiş “Yavaşla 50 km” yazıyormuş. Temel hızını bu seferde 50 km’ ye düşürmüş. Az ileride “Yavaşla 20 km” levhasını görünce Temel hızını yine düşürmüş. İyice meraklanmaya başlamış, acaba kaza falan mı oldu diye. Bir süre daha gittikten sonra karşısında yeni bir levha: ” Yavaşla’ya Hoşgeldiniz ”
 

Son Güncelleme: 05.01.2018 17:49
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