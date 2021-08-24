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Önal’ın 3. Kitabı çıktı

Gazetemiz yazarlarından Mithat Önal’ın ‘Büyük Kırmızı Papağan’ isimli 3. öykü kitabı çıktı. Yazar, ‘Şefkat Usta’ ve ‘Yorgun Bir Yazdı O’ öykü kitaplarından sonra yeni öykü kitabıyla okurlarının karşısına bir kez daha çıktı.

24 Ağustos 2021 Salı 00:09
Önal’ın 3. Kitabı çıktı

Yaşamın bir köşesinde kalmış küçük anıları öykülerinde canlandıran Önal, kahramanlarına büyük amaçlarla bezeli hayat veriyor. Sahici bir anlatımla kaleme aldığı öykülerinde, unutulmuş anıları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Elbiselerin arasına sıkışıp kalmış eski bir fotoğrafı yeniden gün yüzüne çıkartır gibi, öykülerinde de eskimiş yaşanmışlıkları gözler önüne seriyor. Öykülerinde sade bir üslup çizen Yazar Mithat Önal, edebiyatımıza edebi ve kalıcı eserler bırakmayı amaçlıyor. Kitabında, ‘Bebelere Balon, Bulutlar Çok Uzakta, Çilek Masalı, Gülümseyen Oyuncaklar, Hiç, Koruma, Refika Kadın, Sıska, Küçük Tüccar, Trafik Şakir, Büyük Kırmızı Papağan’ gibi öyküler yer alıyor. Bebelere Balonlar da, balonların özgürlüğe nasıl uçtuklarını gözlemlerken, balonların vurulmadığı bir deniz düşleyeceksiniz. Murtazanın, balonların vurulmaması için girdiği fedakarlığı taktirle karşılayacak, denize iple dizili balonları çözerek özgürlüklerine birlikte kavuşturacaksınız. Çilek Masalın da Çilek ile Masalın buluşmasına şahitlik edeceksiniz. Gülümseyen Oyuncakların içerisinde gezinirken bir çocuk kulağınıza, ‘Bir oyuncak bir umut’ cümlesini fısıldayacak. Hiç, öyküsünde saflığa pencere aralarken, korumanın hayallerine tebessüm edeceksiniz. 

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Önal’ın 3. Kitabı çıktı
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