Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Birlikte Yönetmek

"Güzel ve ince bir düşünce"

-Misafirler cümle kapısından geçerek konak girişine geldiklerinde Başkan Yardımcısı tarafından karşılanıyor. Diğer misafirler gelene kadar salona geçen esnaf misafirler bir birleri ile kaynaşmış oluyorlar.

-Toplantı için bir üst kata çıkıldığında ise Belediye Başkanı Misafirleri karşılıyor ve hoş geldiniz diyerek tek tek tokalaşıp hatır soruyor.

"Güzel ve hoş bir karşılama"

-Allah ne verdi ise ikram yapılıyor. Servis düzenli hızlı ve temizdi.

"Usta içine sevgisini katmıştı"

-Gerekçeleri ile yapılanları anlatan Belediye Başkanımıza esnaf tam destek verdi.

"Bilinmeyen gerçekler ve Yozgat'a yapılan kazançlar karşısında Başkanımıza teşekkür ederim."

-Tabi ki birçok soru ve sorun belirtildi.

-Samimi cevaplar ve çözüm yolları da anlatıldı. Sorulara verilen cevaplar tatmin edici ve doyurucu idi.