Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Birlikte Yönetmek

"Güzel ve ince bir düşünce"
-Misafirler cümle kapısından geçerek konak girişine geldiklerinde Başkan Yardımcısı tarafından karşılanıyor. Diğer misafirler gelene kadar salona geçen esnaf misafirler bir birleri ile kaynaşmış oluyorlar.
-Toplantı için bir üst kata çıkıldığında ise Belediye Başkanı Misafirleri karşılıyor ve hoş geldiniz diyerek tek tek tokalaşıp hatır soruyor.
"Güzel ve hoş bir karşılama"
-Allah ne verdi ise ikram yapılıyor. Servis düzenli hızlı ve temizdi.
"Usta içine sevgisini katmıştı"
-Gerekçeleri ile yapılanları anlatan Belediye Başkanımıza esnaf tam destek verdi.
"Bilinmeyen gerçekler ve Yozgat'a yapılan kazançlar karşısında Başkanımıza teşekkür ederim."
-Tabi ki birçok soru ve sorun belirtildi.
-Samimi cevaplar ve çözüm yolları da anlatıldı. Sorulara verilen cevaplar tatmin edici ve doyurucu idi.
"Güzel bir uygulama. Emeği geçen ve mesai harcayan, katkı sağlayan, katılan herkese teşekkür ederim."
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