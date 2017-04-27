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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Birlikte Yönetmek

27 Nisan 2017 Perşembe 23:59
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Yozgat Belediyesinin birlikte yönetelim istişare toplantısı çok güzel bir uygulama. Muhtemelen Türkiye'de bir ilktir. - Öncelikle hangi bölge esnafı katılacaksa tek tek davet ediliyor. (Hem çok köklü bir esnaf hem de Belediye Encümen Üyesi bir kişi davet işlemini bizzat yapıyor.)

Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Birlikte Yönetmek
"Güzel ve ince bir düşünce"
 -Misafirler cümle kapısından geçerek konak girişine geldiklerinde Başkan Yardımcısı tarafından karşılanıyor. Diğer misafirler gelene kadar salona geçen esnaf misafirler bir birleri ile kaynaşmış oluyorlar. 
-Toplantı için bir üst kata çıkıldığında ise Belediye Başkanı Misafirleri karşılıyor ve hoş geldiniz diyerek tek tek tokalaşıp hatır soruyor. 
"Güzel ve hoş bir karşılama"
-Allah ne verdi ise ikram yapılıyor. Servis düzenli hızlı ve temizdi. 
"Usta içine sevgisini katmıştı"
-Gerekçeleri ile yapılanları anlatan Belediye Başkanımıza esnaf tam destek verdi. 
"Bilinmeyen gerçekler ve Yozgat'a yapılan kazançlar karşısında Başkanımıza teşekkür ederim."
-Tabi ki birçok soru ve sorun belirtildi.
-Samimi cevaplar ve çözüm yolları da anlatıldı. Sorulara verilen cevaplar tatmin edici ve doyurucu idi. 
"Güzel bir uygulama. Emeği geçen ve mesai harcayan, katkı sağlayan, katılan herkese teşekkür ederim."

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