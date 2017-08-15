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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Müesser Aktaş

Ülkemizin çeşitli yerlerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler olduğu gibi; belediyelerin, köy muhtarlıklarının ve şahısların açtığı “Etnoğrafya Müzeleri-Tarih Evleri” mevcuttur.

Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Müesser Aktaş

Ülkemizin çeşitli yerlerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler olduğu gibi; belediyelerin, köy muhtarlıklarının ve şahısların açtığı “Etnoğrafya Müzeleri-Tarih Evleri” mevcuttur.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:10
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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Müesser Aktaş

İzmir Karaburun Mordoğan mahallesinde  yörenin kültür ve yaşayışını tanıtmak amacıyla Müesser Aktaş isimli bir hanımefendinin kendi adıyla açtığı Mordoğan Müesser Aktaş Etnoğrafya Ve Tarih Evi’ni görme, gezme fırsatı buldum.
Yörenin geçmişini; ev ve iş aletlerini, kıyafetlerini yansıtan eşyaların bir bölümü 50-60 yaşın üstündeki insanların yabancısı olmadıkları bu eşyalar genç neslin yörenin geçmişini tanıması bakımından önem arz etmektedir. Mordoğan yöresinin ev yaşamına ilişkin geleneksel el sanatları ile bezenmiş ev eşyaları, giysiler ve geçmiş günlük hayatı yansıtan eşyalar, eski silahlar ilgimi çekti.
Müesser Aktaş hanımefendi büyük zorluklarla tarih evini kurduğunu paylaştı. Ayrıca yöresel yemek günleri de düzenleyip ilçedeki hanımlara katkı sağlaması da çok ince bir düşünce. 
Şayet yolunuz düşerse mutlaka görmenizi tavsiye ederim. 

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