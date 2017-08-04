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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Mordoğan 700 Yıllık Ayşe Kadın Camii

Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi (Eski Köy)  meydanında Erken Osmanlı Dönemi eseridir.  Kesme taş örgü duvarlı, merkezi tek kubbelidir. .İki kademeli bir kaide üzerinde yükselen minaresi, kare bir kürsü üzerine oturmaktadır. 

Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Mordoğan 700 Yıllık Ayşe Kadın Camii

Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi (Eski Köy)  meydanında Erken Osmanlı Dönemi eseridir.  Kesme taş örgü duvarlı, merkezi tek kubbelidir. .İki kademeli bir kaide üzerinde yükselen minaresi, kare bir kürsü üzerine oturmaktadır. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Ağustos 2017 Cuma 07:05
65 Okunma
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Mordoğan 700 Yıllık Ayşe Kadın Camii

Caminin inşa ve usta kitabesi yoktur. Vakıflar Müdürlüğünce hazırlanarak caminin üzerine yerleştirilmiş olan Latin harfli kitabe levhasında Ayşe Kadın adındaki biri 
tarafından, 14. Yüzyılda inşa ettirildiği bilgisi yer almaktadır. Bu cami modelinin Kabedeki camilerin birinden alındığı söylenir. İstanbul camilerinden yüz yıl daha eski tarihi bilinir Ayşe Hatun isimli bir kızın genç yaşta ölürken son arzusu olan (çeyizlerimi satın cami yaptırın ) vasiyeti üzerine annesi Ayşe kadın tarafından yaptırılmıştır. 
Eski örf adetlere göre kız evladı küçük yaşta yöre adetleri ile eğitilirmiş yedi sekiz yaşlarında çeyizlerini kendisi işlemeye başlamış gelin çağına kadar Mordoğanın doğasında olan zeytin, nergis, karanfil, meyve, gül, lale ve sümbül çiçeklerini çeyizlerine işlemiş. Ölümünden sonra anne hatun yediyüz sene önce bu camiyi çeyiz parası ile yaptırmış o günün usta ressamı çeyizlerdeki motifleri caminin kubbesine doğal ot ve yumurta beyazı karışımı boyalarla resmetmiş ahşap doğrama ve mimberi küçük parçalardan geçmeli yapılmıştır. Cami içinde 450 sene önce yapılmış ahşaptan yapılma ikibuçuk metre saat hala çalışır vaziyettedir. Ayşe Hatunun evide, ceyizlerindeki nakışlarda kubbeye resmedilmiş ve yediyüz yıl hiçbir onarım yapılmayan kubbedeki resimler günümüze gelmiştir.

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