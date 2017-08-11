Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Mekân

Zaman zaman hepimizin özlemidir açık havada kahvaltı yapmak. Yaşadığımız coğrafya itibariyle yılda çok kısa bir zaman diliminde yapabileceğimiz için hep bir özlemdir içimizde. Tatil bölgelerine gittiğimizde dikkat ettiğimiz konulardan biridir. Bazen atık bir irbik, bazen bir sepet, bazen boyanmış bir bal kabağı veya eski bir çaydanlık mekanın gözdeleri oluvermişler. Bu tür mekânlar da oturmak insanları hem eskilere götürüyor hem de dinlendiriyor. Bu tür mekânların ilimizde de olması temennisi ile.