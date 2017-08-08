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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Dilek Pınarı

Mitolojik bir kitabın anlattıklarına göre Karaburun yarımadası Tanrılar diyarı olan Mimas (Mordoğan) eteklerinde Narcissus çok yakışıklı bir delikanlı yaşarmış. Bütün kızların gözdesi olan delikanlı hepsine yüz çevirirmiş. Zeus’un güzel kızı olan Ekho’da Narcissu’a aşıktır. Ekha’da : Seni çok seviyorum ama benden hep kaçıyorsun der, Narcissus : Ben kendimden başkasını sevmem der. Bu cevaba çok üzülen Ekho’da günden güne güne eriyerek, kara sevda ile içine kapanır ve ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise kuyalara “Eko” yaparak yankılara dönüşür. Tanrılar bunun üstüne Narcissus’u cezalandırmaya kara verirler. Birgün su içmek için bir pınara giden Narcissus kendisinin suda yansımasını görür ve kendisine aşık olur, yemeden içmeden kesilir ve bu pınarın yanında ölür. Rivayet odur ki öldükten sonra vücudu Nergis Çiçeğine dönüşür.

Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Dilek Pınarı

Mitolojik bir kitabın anlattıklarına göre Karaburun yarımadası Tanrılar diyarı olan Mimas (Mordoğan) eteklerinde Narcissus çok yakışıklı bir delikanlı yaşarmış. Bütün kızların gözdesi olan delikanlı hepsine yüz çevirirmiş. Zeus’un güzel kızı olan Ekho’da Narcissu’a aşıktır. Ekha’da : Seni çok seviyorum ama benden hep kaçıyorsun der, Narcissus : Ben kendimden başkasını sevmem der. Bu cevaba çok üzülen Ekho’da günden güne güne eriyerek, kara sevda ile içine kapanır ve ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise kuyalara “Eko” yaparak yankılara dönüşür. Tanrılar bunun üstüne Narcissus’u cezalandırmaya kara verirler. Birgün su içmek için bir pınara giden Narcissus kendisinin suda yansımasını görür ve kendisine aşık olur, yemeden içmeden kesilir ve bu pınarın yanında ölür. Rivayet odur ki öldükten sonra vücudu Nergis Çiçeğine dönüşür.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Dilek Pınarı

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