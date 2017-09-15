Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Anahtar Nerede?

Olabilirmi? Evet olabilir.
O yüzden anahtarları artık hep yanımızda özenle taşıyoruz.
Önceleri evlerimiz bahceli küçük ve şirindi.
Şimdilerde bloklaştık apartman sakinleri olduk. Dolayısı ile önce dış kapıdan geçip evin kapısına ulaşmamız gerekiyor. Belki bu nedenden paspasın altına bırakamıyoruz.
Zaten eskisi gibi paspas örende kalmadı. Çin malı uygun fiyatlı paspaslar mevcut.
Fakat fotoğrafta büyük bir cesaret örneği gösterip küçük şirin bir evin anahtarını camın önüne bırakıvermiş.
Korkusuzca, Cesaretle ve en önelisi Güvenle.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol