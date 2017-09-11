Oktay'ın fotoğraf Çerçevesi... Çalışmak

Çalışmak Bazen bir bedel karşılığı, bazen ise işin tamamı karşılığında yapılan işlerdir çalışmak. Çalışmanın da çeşitleri mevcut. Bedenen çalışmak, zihnen çalışmak, Mavi ve Beyaz yakılılar gibi. Çalışmak ve üretmek mutlaka kazanmayı getirir. Kazanmak demek mutlu olmak demektir. Çalışmanın yaşı olurmu? Bence olmaması gerekli. Küçüktü olsa mutlaka çalışmalı ve üretmeliyiz diye düşünüyorum.