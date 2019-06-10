Oğuz Yılmaz’ın köy konseri

Yozgat Derbent Köyü Derneği çatısı altında gerçekleştirilen etkinlik ile, köyünden ayrılıp Yozgat ile birlikte diğer şehirlere yerleşen köylüler bir araya geldi. Etkinliklere, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat Milletvekili Etem Sedef de katıldı. Şenlikte, Derbent köyünün yeni kurulmuş bir köy olmadığına dikkat çekilerek, Derbent köyünün Osmanlı İmparatorluğundan yadigâr kaldığı kaydedildi. Derbent köyünün gelenekleri, görenekleri, örfü, adetleri, birçok güzelliklerinin bulunduğu, bin yıldan beri bu topraklarda ananelerini, törelerini bozmadan vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yaşattıkları anlatıldı.