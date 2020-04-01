Öğrencilik notlarını kitap haline getirdi

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Yukarı Karahacılı köyü nüfusuna kayıtlı olan Aktaş, Sorgun yatılı Kur’an Kursunda iki yıl eğitim aldıktan sonra açık öğretimden liseyi bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca aldığı notları birleştiren Aktaş, ‘Bana Geç Kalma’ isimli kitabını çıkardı. Öğrenim hayatı boyunca bütün aldığı notları toparladığını ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği Bana Geç Kalma isimli bir kitap haline getirdiğini dile getiren Aktaş, ‘’Herkesin kalbinde birileri olur, elbet ve sakın sevdiklerinize geç kalmayın’’ dedi.