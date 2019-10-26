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Öğrencilerin sinema keyfi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan kısa adı ÇOGEP olan Emniyetle Gülümseyen Yüzler Projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor. 

Öğrencilerin sinema keyfi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan kısa adı ÇOGEP olan Emniyetle Gülümseyen Yüzler Projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor. 

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Öğrencilerin sinema keyfi

Sosyal amaçlı eğlence programlarının düzenlenmesi faaliyetleri doğrultusunda, öğrencilerle kurulan iletişim köprüleri ile devletin ilgi ve desteğini hissetmelerinin sağlanıp, polis imajını ve halkla ilişkileri iyileştirmenin amaçlandığı kaydedildi. Bu kapsamda, Yozgat İl Merkezde bulunan liselerde öğrenim gören 600 öğrenciye yönelik 10 gün süreli etkinlik yapıldı. Öğretmenleri refakatinde, YİMPAŞ alışveriş merkezinde öğrencilerin yaş ve fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurularak, kültürel değerlerimize uygun olan ‘7. Koğuştaki Mucize ile Annem’ filmleri izlettirilerek, katılımcılara patlamış mısır, içecek ikram edildi. Sinema organizasyonunun ardından öğrencilere Emniyet Müdürlüğü gezdirilerek, birimler hakkında bilgilendirme yapıldı. Görevli öğretmenlerin katılımıyla Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğüne bağlı Kafe 155’te yemek ikramında bulunuldu, etkinlik sonrası öğrenciler servislerle okullarına bırakıldı. 

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