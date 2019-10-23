Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97886
ALTIN
277.867
DOLAR
5.8286
STERLİN
7.4892
EURO
6.4899

Odalar kitap oldu

YOZGAT’taki köy odaları ve geleneklerini araştıran emekli öğretmen, Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya, araştırmalarında elde ettiği bilgileri ‘Köy Odaları’ adlı kitabında topladı.

Odalar kitap oldu

YOZGAT’taki köy odaları ve geleneklerini araştıran emekli öğretmen, Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya, araştırmalarında elde ettiği bilgileri ‘Köy Odaları’ adlı kitabında topladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Odalar kitap oldu

Yaklaşık 7 yıllık saha çalışması, derleme, araştırmalarının ürünü olarak eserini yayına hazırlayan Karakaya, Türk-İslam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından birisinin de köy odaları geleneği olduğunu söyledi. Karakaya, “İslam’dan önce Hazreti İbrahim’e kadar dayanan misafirlik geleneği, ilk Türklerde Oğuz Kaan’a dayanmaktadır” dedi. Eserinde Yozgat’ta bulunan köy odalarını mimari, kültürel, sosyal ve dini yönden kapsamlı incelemeye alan Karakaya, Köy Edebiyatı’na ait birçok hikaye, seyirlik oyunlara da kitabında yer verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Odalar Kitap Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelenek yaşatılıyor
Gelenek yaşatılıyor
Köydeki asırlık konak
Köydeki asırlık konak
ODALAR ATIL KALDI
ODALAR ATIL KALDI
Doğayı resimlerine yansıttı
Doğayı resimlerine yansıttı
Hemşerimiz sesiyle büyüledi
Hemşerimiz sesiyle büyüledi
Kayseri’den geldiler
Kayseri’den geldiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim