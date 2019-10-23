Odalar kitap oldu

Yaklaşık 7 yıllık saha çalışması, derleme, araştırmalarının ürünü olarak eserini yayına hazırlayan Karakaya, Türk-İslam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından birisinin de köy odaları geleneği olduğunu söyledi. Karakaya, “İslam’dan önce Hazreti İbrahim’e kadar dayanan misafirlik geleneği, ilk Türklerde Oğuz Kaan’a dayanmaktadır” dedi. Eserinde Yozgat’ta bulunan köy odalarını mimari, kültürel, sosyal ve dini yönden kapsamlı incelemeye alan Karakaya, Köy Edebiyatı’na ait birçok hikaye, seyirlik oyunlara da kitabında yer verdi.