ODALAR ATIL KALDI

Sorgun ilçesinin Garipler köyündeki köy odasından geriye harabe bir yapı kaldı. Yozgat’ın Kababel Köyünde ise, 3 tarihi köy odasından geriye sadece ikisi kaldı. Köyün en eski köy odası yıkılıp, geriye odanın hezenleri kalırken, diğer iki konak ise sahip çıkılacağı günü bekliyor. Köyde bulunan tarihi köy odalarından birisinin 1927 yılında, diğerinin de 1870’li yıllarda yapıldığı bildirildi. Odanın iç kısmındaki o dönem kullanılan sekiler, ocaklar, tavan ve taban süslemeleri mevcudiyetini koruyor. Korunması isteniyor. Tarihte hayat fakültesi olarak adlandırılan köy odaları, çok amaçlı olarak kullanılıyordu.