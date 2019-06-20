Novada buluşturacak

Novada tarafından 22 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan etkinlikte Tuğba Ünal sevenleriyle bir araya gelecek.

Yeni çıkan maxi single çalışmasıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Tuğba Ünal, ilk konseriyle Novada Yozgat’ta olacak.

Novada Yozgat, tüm Yozgatlıları mini konser ve imza gününe davet ederken, ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında sevenlerini Cumartesi günü gerçekleşecek buluşmaya çağırdı.