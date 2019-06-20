Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94244
ALTIN
256.528
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3402
EURO
6.5442

Novada buluşturacak

YOZGAT’ın alışveriş ve yaşam merkezi Novada ünlü sanatçı Tuğba Ünal ile hayranlarını buluşturacak.

Novada buluşturacak

YOZGAT’ın alışveriş ve yaşam merkezi Novada ünlü sanatçı Tuğba Ünal ile hayranlarını buluşturacak.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
50 Okunma
Novada buluşturacak

Novada tarafından 22 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan etkinlikte Tuğba Ünal sevenleriyle bir araya gelecek.
Yeni çıkan maxi single çalışmasıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Tuğba Ünal, ilk konseriyle Novada Yozgat’ta olacak.
Novada Yozgat, tüm Yozgatlıları mini konser ve imza gününe davet ederken, ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında sevenlerini Cumartesi günü gerçekleşecek buluşmaya çağırdı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bahadın’da tiyatro sevinci
Bahadın’da tiyatro sevinci
TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK
TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK
Sanatçı gözüyle Tarihi cami
Sanatçı gözüyle Tarihi cami
Oğuz Yılmaz’ın köy konseri
Oğuz Yılmaz’ın köy konseri
YOYŞED’ten Kültür Şenliği
YOYŞED’ten Kültür Şenliği
SALONSUZ ŞEHRiN TiYATRO AŞKI
SALONSUZ ŞEHRiN TiYATRO AŞKI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim