Nida Tüfekçi’den yılsonu sergisi

Birgün açık kalacak olan sergiye Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel resim çalışmalarının yapıldığı sergide özellikle kabartma çalışmaları büyük beğeni topladı. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaç Şahin, her yıl düzenli bir şekilde sene sonunda müzik ve resim sergisi etkinliği yaptıklarını söyledi. Müzik etkinliğini geçtiğimiz günlerde yaptıklarını dile getiren Şahin, ‘’Bu yıl da yağlı boya çalışması, farklı olarak ta üç boyut, kabartmalı rölyef, 15 Temmuz şeridi ve grafik çalışmaları yaptık. Bu eserler çocuklarımızın yol boyunca göstermiş oldukları başarılarının, performanslarının geri dönüşü olarak onlara dönmektedir. Her yıl Yozgat halkını sanatla buluşturuyoruz. Sergimiz iki gün açık kalmasını planlıyorduk ancak Ramazan nedeniyle bir gün açık kalacak’’ dedi.