Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102203
ALTIN
183.102
DOLAR
4.4166
STERLİN
5.9583
EURO
5.2039

Nida Tüfekçi’den yılsonu sergisi

NİDA Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi geleneksel hale getirdiği yılsonu resim sergisini Cumhuriyet Alanında açtı.

Nida Tüfekçi’den yılsonu sergisi

NİDA Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi geleneksel hale getirdiği yılsonu resim sergisini Cumhuriyet Alanında açtı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
37 Okunma
Nida Tüfekçi’den yılsonu sergisi

Birgün açık kalacak olan sergiye Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel resim çalışmalarının yapıldığı sergide özellikle kabartma çalışmaları büyük beğeni topladı. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaç Şahin, her yıl düzenli bir şekilde sene sonunda müzik ve resim sergisi etkinliği yaptıklarını söyledi. Müzik etkinliğini geçtiğimiz günlerde yaptıklarını dile getiren Şahin, ‘’Bu yıl da yağlı boya çalışması, farklı olarak ta üç boyut, kabartmalı rölyef, 15 Temmuz şeridi ve grafik çalışmaları yaptık. Bu eserler çocuklarımızın yol boyunca göstermiş oldukları başarılarının, performanslarının geri dönüşü olarak onlara dönmektedir. Her yıl Yozgat halkını sanatla buluşturuyoruz. Sergimiz iki gün açık kalmasını planlıyorduk ancak Ramazan nedeniyle bir gün açık kalacak’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MKS’den sanatsal gece
MKS’den sanatsal gece
Sanatını sergiledi
Sanatını sergiledi
Hayran kaldılar
Hayran kaldılar
Tiyatro beğenildi
Tiyatro beğenildi
Mümin Sarıkaya coşturdu
Mümin Sarıkaya coşturdu
Işılak coşkusu
Işılak coşkusu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim