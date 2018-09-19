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Nida Tüfekçi anıldı

TÜRK Halk Müziği ve kültürünün mihenk taşı Nida Tüfekçi ölümünün 25’nci yılında Sürmeli Anıtı önünde anıldı.

Nida Tüfekçi anıldı

TÜRK Halk Müziği ve kültürünün mihenk taşı Nida Tüfekçi ölümünün 25’nci yılında Sürmeli Anıtı önünde anıldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Nida Tüfekçi anıldı

Bine yakın türküyü derleyip kayıt altına alan TRT müzik dairesini kuran , birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan Nida Tüfekçi, anıt önünde yad edildi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Dayanışma Derneği ve Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar lisesi öğrencileri üstadın anıtına çelenk koydular. İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, 21 Eylül Cuma akşam saat 19.30’da Büyük Sinema Salonunda TRT sanatçıları İlker Gökkaya ve Selma Geçer’in katılımıyla konser verileceğini ifade etti.

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