Nida Hoca anıldı

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Rektör Yardımcısı Fuat Köksal, Sosyoloji Araştırma Topluluğu Danışmanı Öğretim Üyesi Alper Mumyakmaz, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Alper Mumyakmaz, merhum Nida Tüfekçi’nin Türk Halk Müziği’ne yaptığı hizmetlerle önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.

Mumyakmaz, Nida Tüfekçi’nin derlediği sayısız türkülerin halk müziği repertuarımızı oluşturduğunu belirterek, “Biz de Nida Hoca’yı anmak, hatırlatmak ve derlediği türküleri sizlerle birlikte okumak için bir araya geldik” dedi.

Programda Nida Tüfekçi tarafından derlenen türkülerin hikayeleri anlatılırken, müzik öğretmeni Çağrı Çınarer şefliğindeki koro da birbirinden güzel türküleri hep birlikte seslendirdi.

Programın sonunda Ankaralı olan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Şahiner ve Ankaralı akademisyenler sahneye çıkarak fidayda oyunu oynadılar.