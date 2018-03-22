NEVRUZ COŞKUSU

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde kutlandı. Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından protokol mensupları mani çekti, maniler okundu. Yozgat Valisi Yurtnaç ile birlikte protokol mensupları, öğrenciler ile birlikte yumurta tokuşturdu, çekiç ile örs üzerinde demir döverek, geleneği yaşattı. Daha sonra yakılan Nevruz ateşi üzerinden öğrenciler ve protokol mensupları atlayarak, renkli görüntüler oluşturdu. Program türküler eşliğinde çekilen halaylar ve oynanan yöresel oyunlar ile son buldu.

