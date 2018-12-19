Neşet Ertaş anlatıldı

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın yakın dostu, hemşerimiz Bayram Bilge Tokel, katılımcılara üstadı anlattı. Ertaş’ın hayatı ve birlikte yaşadıkları anılarını anlatan Tokel, daha sonra Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirdi. Program üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.