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Neşet Ertaş anılacak

TÜRK Halk Müziği’nin duayenlerinden Neşet Ertaş, ölüm yıldönümünde unutulmayarak düzenlenecek etkinliklerle memleketi Kırşehir’de anılacak.

Neşet Ertaş anılacak

TÜRK Halk Müziği’nin duayenlerinden Neşet Ertaş, ölüm yıldönümünde unutulmayarak düzenlenecek etkinliklerle memleketi Kırşehir’de anılacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Neşet Ertaş anılacak

Türk insanının gönlünde taht kuran, hayatının bir bölümünü Yozgat’ta geçiren ‘Garip’ mahlasıyla yüzlerce türkü havalandıran büyük ozan Neşet Ertaş, Kırşehir’de anılacak.
Kırşehir Belediyesi tarafından 24-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde ünlü sanatçılar konser verecek. Neşet Ertaş için kabri başında anma programının ardından Ahi Evran Camisinde mevlit okutulacak. Panel ve konferanslarla devam edecek programlar Neşet Ertaş türküleri adlı konser etkinliğiyle son bulacak.


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