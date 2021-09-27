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Neşet Ertaş'a Vefa

Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla icra eden, ‘Bozkırın Tezenesi, Türkülerin Babası, Anadolu Efsanesi, Abdal Müzisyen’ gibi lakaplarıyla da bilinen Neşet Ertaş, vefatının 9'uncu yılında anıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:48
Neşet Ertaş'a Vefa

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde 1938'de dünyaya gelen Ertaş, müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. Ertaş'ın ilk çalgısı ise annesi Döne Hanım'ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlama oldu. Bozlak türkülerini ‘feryat’ olarak nitelendiren Ertaş, çok küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrenirken babasıyla 8 sene boyunca Kırşehir'in ilçeleri, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de köy köy gezerek kendi deyimiyle düğünlere şenlik kattı. Neşet Ertaş, yaşamının bir bölümünü Ankara, İstanbul ve Yurtdışında geçirrdi. Son dönemlerinde ise İzmir’e yerleşti. Yozgat Merkez, Kırıksoku ve Yerköy ilçesinde de ikamet edip, sanatını icra eden Eraş, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alınarak ‘yaşayan insan hazinesi’ kabul edildi. Yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak, birçok kaset ve ‘long play’e imza atan Ertaş, 25 Eylül 2012'de prostat kanserine yenik düşerek, İzmir'de 74 yaşında vefat etti. 

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