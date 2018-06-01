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Müzikte başarı

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi, İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Güzel Sanatlar Liseleri Arası 3’üncü Klasik Gitar Yarışmasında üçüncülük elde etti.

Müzikte başarı

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi, İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Güzel Sanatlar Liseleri Arası 3’üncü Klasik Gitar Yarışmasında üçüncülük elde etti.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Müzikte başarı

El yapımı Esteve ve Manuel Adalit gitarlarının Türkiye temsilcisi Başkent Müzikevi'nin desteğiyle düzenlenen yarışmaya, Anadolu'daki değişik illerde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı. Yarışma sonunda, birincilik derecesini Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mehmet Kaan Kabaran kazandı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nden Ozan Cura ikinciliği, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi'nden Abdullah Hatipoğlu üçüncülüğü elde ederken, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Egemen Kurt da Mansiyon ödülünün sahibi oldu. 

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