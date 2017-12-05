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-Müzik engelleri aştı

YOZGAT Belediyesi Kent Orkestrası’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle verdiği konserde engelliler gönüllerince eğlendi.

-Müzik engelleri aştı

YOZGAT Belediyesi Kent Orkestrası’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle verdiği konserde engelliler gönüllerince eğlendi.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Müzik engelleri aştı

Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere engelli vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.
Kent Orkestrası seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla, gençlere ve engellilere doyumsuz bir gece yaşattı.
Konserde, engelliler müzik ile engellerini aşarak hep birlikte eğlencenin tadını çıkardı.
Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu konser sonunda engelli vatandaşlara çiçek takdiminde bulunarak, günlerini kutladı.
Başkan Yardımcısı Karslıoğlu,
“Göreve geldiğimiz günden bu yana engellilerin şehir içinde rahatça, engelsiz bir yaşam sürmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptık. Bunun yanı sıra kültürel etkinliklerimize hep engellileri de davet ettik, etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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