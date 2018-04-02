Müze önüne kütüphane

Müze önündeki bahçede Açıkhava Kütüphanesi oluşturulacağı bildirildi. Dernek Başkanı Osman Karaca, ‘’Ülkemizde bir ilke daha imza atma gayretindeyiz. Şehit Gökhan Osman Karaduman Kütüphanesini daha işler hale getirmek için Açık Hava Kitap Kafe yapma kararı aldık’’ dedi.

Karaca, köy okulunu Muhtarlıktan on yıllığına kiralayıp, ders sınıflarının birini Şehit Gökhan Osman Karaduman anısına kütüphane, Şehit Murat Kataş anısına da köy müzesi, bir sınıfı da Dernek Lokali olarak daha önce hazırladıklarını hatırlattı. Karaca, ‘’Okulun bahçesini ise çimlendirerek İnternet ve Kitap Kafe olarak kitap severlerin hizmetine sunmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.

