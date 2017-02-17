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Mutfağımızı açıyoruz!

17 Şubat 2017 Cuma 06:01
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Yozgat Belediyesi, İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu(İÇANAPAFED), Yozgat Aşçılar ve Pastacılar Derneği(YAPADER)ve Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle Mayıs ayında Yozgat mutfağını tanıtmak amacıyla yemek yarışması düzenlenecek.

Mutfağımızı açıyoruz!
Yozgat mutfağı yıllar sonra yeniden kapılarını aralayarak, ülke genelinde kendisini tanıtacak. Bu kapsamda Mayıs ayında düzenlenecek yarışmayla Yozgat’ın yemekleri yeniden hatırlanarak, Türk mutfağındaki seçkin yerine yeniden kavuşacak.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İÇANAPAFED Başkanı Serkan Dursun, YAPADER Başkanı Mustafa Çetin, Okul Müdürü Elif Köroğlu Tümgan ve bazı daire müdürleri katıldı.
Toplantı sonrası konuşan İÇANAPAFED Başkanı Serkan Dursun, Yozgat mutfağını irdelediklerinde zengin, tarihi ve köklü bir mutfak gördüklerini söyleyerek, Yozgat’ın kendine has bu lezzetlerin sadece tanıtıma ve gün yüzüne çıkartılmaya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Bu kapsamda Yozgat Belediyesi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte bir yemek festivali yapma kararı aldıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Kazım Arslan ise Yozgat Belediyesi olarak böyle bir organizasyonu planladıklarını belirterek, bu noktada İÇANAPAFED, YAPADER ve Zübeyde Hanım Lisesi’nden böyle bir teklif gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “İnşallah Mayıs ayında bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Yarışmada hem Yozgatlı ev hanımlarımız yarışacak, onlardan ayrı olarak da gençlerimiz yarışacaklar. Yozgat’ın kültürünü, mutfağını ve lezzetlerini tanıtan güzel bir organizasyon olacak” diye konuştu.
Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise Yozgat’ın tanıtımı ve lezzet dünyasını ön plana çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına düzenlenecek faaliyete Yozgat Valiliği olarak destek vereceklerini ifade etti.
Mayıs ayında gerçekleşecek olan yarışma için tertip komitesi şimdiden çalışmalarına başladı.
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