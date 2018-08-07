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Mümin Sarıkaya’ya sevgi seli

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Yozgat Park’ta gerçekleştirilen programa katılan Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

Mümin Sarıkaya’ya sevgi seli

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Yozgat Park’ta gerçekleştirilen programa katılan Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Mümin Sarıkaya’ya sevgi seli

Yozgat Park’ta gerçekleştirilen Halk dansları gösterilerinin ardından sahne alan Yozgat mahalli sanatçılarından Efkan Zeki konserini izlemek için Yozgatlı ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya’da ailesi ile birlikte Yozgat Park’a geldi. Ünlü sanatçıyı gören hayranları biranda etrafını çevirdi ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştılar. Tüm hayranları ile fotoğraf çektiren Mümin Sarıkaya, dostları ile de uzun süre sohbetler etti. Efkan Zeki konserinde çalan oyun havasında ise alana çıkan Sarıkaya’ya oynayanlara eşlik etti. 

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