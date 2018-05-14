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Mümin Sarıkaya coşturdu

BOZOK Üniversitesi’nin bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri ve mezuniyet töreni etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Mümin Sarıkaya, verdiği muhteşem konserle öğrencilere renkli bir gece yaşattı.

Mümin Sarıkaya coşturdu

BOZOK Üniversitesi’nin bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri ve mezuniyet töreni etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Mümin Sarıkaya, verdiği muhteşem konserle öğrencilere renkli bir gece yaşattı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Mümin Sarıkaya coşturdu

Sesi, farklı yorumu ile müzik severleri kendine hayran bırakan Mümin Sarıkaya’yı çok daha yakından izleyip, dinleme fırsatı bulan öğrenciler, birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek, coşkunun zirveye tırmanmasına yardımcı oldu. Sarıkaya, kendisini dinlemeye gelen üniversite gençliğine unutulmaz bir gece yaşattı. Sınavlarla geçen yoğun bir akademik dönemin stresini ve yorgunluğunu üzerlerinden atan öğrenciler, karnaval havasında geçen bahar şenliğinin keyfini doyasıya çıkardı. 

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