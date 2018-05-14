Mümin Sarıkaya coşturdu

Sesi, farklı yorumu ile müzik severleri kendine hayran bırakan Mümin Sarıkaya’yı çok daha yakından izleyip, dinleme fırsatı bulan öğrenciler, birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek, coşkunun zirveye tırmanmasına yardımcı oldu. Sarıkaya, kendisini dinlemeye gelen üniversite gençliğine unutulmaz bir gece yaşattı. Sınavlarla geçen yoğun bir akademik dönemin stresini ve yorgunluğunu üzerlerinden atan öğrenciler, karnaval havasında geçen bahar şenliğinin keyfini doyasıya çıkardı.