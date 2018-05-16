MKS’den sanatsal gece

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, eşi Dilek Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, daire müdürleri, veliler ve Yozgatlı vatandaşlar katıldı. Konser etkinliğinde Mustafa Koç’un yetiştirmiş olduğu minik öğrenciler, performanslarıyla tebrik ve alkış topladı. MKS Sanat Merkezinde yetişen gençler de enstrümanlarıyla katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Programın ikinci bölümünde ise başarılı müzisyen Mustafa Koç sahne aldı. Mustafa Koç’a Türkiye’nin saygın müzisyenleri de eşlik etti. Cem Karaca şarkılarıyla başlayan konser, farklı eserlerle devam etti. Sahne performansıyla da dikkat çeken Mustafa Koç ve ekibi, Yozgatlı vatandaşlara doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ekibi ve Koç’u tebrik ederek, Yozgat’ta sanatsal faaliyetlerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.