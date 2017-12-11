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-Miniklerin fotoğraf merakı

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘Fotoğrafçılık’ kursu sonunda, kursiyerlerin öğrenirken çekim yaptıkları fotoğraflardan oluşan serginin sürpriz konukları minikler oldu.

-Miniklerin fotoğraf merakı

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘Fotoğrafçılık’ kursu sonunda, kursiyerlerin öğrenirken çekim yaptıkları fotoğraflardan oluşan serginin sürpriz konukları minikler oldu.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Miniklerin fotoğraf merakı

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Okulu’nun minikleri Antrenör Durak Tekgül gözetiminde, Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Salonu’ndaki sergiyi gezdi. ‘Akdağmadeni’ temalı sergide yer alan fotoğraflarla ilgili olarak, kursiyerler minikler bilgilendirdi. Daha sonra miniklerin sorularına kursta eğitim veren Seyfi Çelikkaya yanıt verdi. Çocukların yönelttiği çeşitli sorular arasında en ilgi çekeni ise ‘Makinenin önü yuvarlak, neden fotoğraf kare şeklinde çıkıyor?’ sorusu oldu. Minik öğrenciler, fotoğraf, fotoğraf ile resim arasındaki fark, fotoğraf sergisi gibi konularda meraklarını giderdikten sonra, fotoğraf kursu kursiyerlerinin yardımı ile fotoğraf makinesi ile çekimler yaptı. Sergide, bir başka minik öğrencinin, fotoğrafları tek tek fotoğraflaması da dikkatlerden kaçmadı.

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