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Miniklere tiyatro

YOZGAT Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında miniklere Nasreddin Hoca ve Keloğlan temalı tiyatro gösterisi sundu.

Miniklere tiyatro

YOZGAT Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında miniklere Nasreddin Hoca ve Keloğlan temalı tiyatro gösterisi sundu.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Miniklere tiyatro

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro etkinliğine çok sayıda ilkokul öğrencisi ve öğretmenler katılım gösterdi. Hafta içi 5 gün boyunca sürecek olan programda, minikler izledikleri tiyatro ile farklı bir gün yaşamanın tadını çıkardı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ile birlikte, miniklerin arasına girerek, tiyatro oyununu izledi.
Başkan Kazım Arslan, 23 Nisan öncesi miniklere küçük bir kültürel armağan sunduklarını belirterek, “Yavrularımız genellikle bize ait olmayan değer ve oyunlarla eğleniyorlar, biz bu durumu istemedik. İçerisinde Keloğlan ve Nasreddin Hoca gibi bize ait figür ve değerlerin bulunduğu etkinliklerimizle miniklerimizi eğlendirmek ve onlara güzel bir anı yaşatmak istedik” dedi. 
 

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