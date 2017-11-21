-Miniklerden milli sergi

Öğrencilerin sergi için topladığı envanterlerin tarihi dokusu ve nostaljisi sergiye katılanlardan tam not aldı. Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu’nda gerçekleşen serginin açılışını Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, Okul Müdürü Tuncay Taş ve öğretmenler birlikte gerçekleşti. Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri tarafından Sosyal Bilgiler dersi kapsamında okul öğretmenlerinden Mümtaz Ateş ve Mesut Geçen’in koordinesinde açılan sergide, geçmişte kullanılan ev eşyaları ve aletlerin yanı sıra, yerel kıyafetler, işleme ve motiflerle hazırlanmış kıymetli eşyalar da sergide yer aldı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tekin, öğrencilerin stantlarını tek tek gezerek, sergi hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Tuncay Taş, serginin açılmasında öğrencilerin ve velilerin katkısı olduğunu belirterek, velilere teşekkür etti.

Öğretmen Mesut Geçen’de öğrencilerin milli kültür, gelenek ve görenekleri sadece kitaplar ve sunumlar üzerinden değil, bizzat uygulamalı olarak öğrenmeleri adına böyle bir sergi açtıklarını ifade etti. Sergide somut ürünlerin yanı sıra, halk türküleri, masallar, milli kahramanlar ve masal ve destanlarda yer alan isimler de öğrencilere tanıtıldı.

Program sonunda öğrenci velileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler de öğrenci ve konuklara ikram edilerek sergi sonlandı.

