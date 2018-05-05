Minik Ressamların başarısı

Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim gibi yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya konuldu. Özellikle resim yapan çocukların daha özgüvenli, yaratıcı ve duyarlı oldukları belirtildi. Estetik zevkleri olan bu çocukların büyüyünce daha ince ruhlu ve nazik bireyler olduklarını kanıtlayan çalışmaların bulunduğu ifade edildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sanat ile ilgili etkinlik ve kursların yapımına her zaman destek verdiği anlatıldı. Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu tarafından Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Turan koordinatörlüğünde öğrencilerin yaptığı karma tekniklerden oluşan resim sergisinin açılışı, Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından yapıldı. Resim alanında yetenekli ve ilgili öğrencilerin sene boyunca yaptıkları çalışmalar, düzenlenen resim sergi ile herkesin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına ilçedeki okulların idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Davetliler sergideki eserleri inceleyerek, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı. Sergide öğrencilerinin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çok sayıda resim büyük beğeni topladı. Minik ellerden çıkan usta resimler herkesi büyüledi. Sergide yer alan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koydukları sergiye olan beğenilerini ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen idareci, personel, öğrenci ve velilere teşekkür etti.