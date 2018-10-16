Mevlevilik anlatıldı

Kurulduğu günden bu yana Yozgat’ın kültür, sanat, eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan Beyder, sohbet programlarını aralıksız sürdürüyor. Beyder’in bu haftaki konuğu Yozgat’ta Mevlevilik üzerine araştırmalarda bulunan, ney üretimi gerçekleştiren ve yeni neyzenler yetiştiren Neyzen Halil İbrahim Güneşer oldu. Neyzen Güneşer, katılımcılara Yozgat’ta Mevleviliğin tarihi geçmişi ve günümüze yansımalarını aktardı. Yaptığı araştırmaları katılımcılara aktaran Güneş, enstrümanı ile Türk Tasaavvuf Musikisinden örnekler de sundu. Beyder Başkanı Aydoğan Bilir Halil İbrahim Güneşer’e teşekkür ederek, günün anısına kitap takdiminde bulundu.

